A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 15 de setembro, é composta pelos números 4, 7, 15, 21, 33, 35 e pelo número de sonho 1.

O primeiro prémio é de 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.