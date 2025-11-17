A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 10 de novembro, é composta pelos números 4 - 8 - 13 - 18 - 28 - 38 e pelo Número de Sonho 4.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.