EuroDreams: conheça a chave do sorteio desta segunda-feira
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
Primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 10 de novembro, é composta pelos números 4 - 8 - 13 - 18 - 28 - 38 e pelo Número de Sonho 4.
O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
