A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 19 de janeiro, é composta pelos números 8 - 9 - 20 - 24 - 32 - 40 e pelo Número de Sonho 1.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.