A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 9 de março, é composta pelos números 5 - 14 - 32 - 34 - 35 - 37 e pelo Número de Sonho 3.

O primeiro prémio do jogo são 30 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.