No dia em que se inicial o Europeu feminino, Carole Costa projetou a participação de Portugal na prova e disse estar motivada e com confiança.

«É sempre bom sentir a confiança da equipa técnica. Claro que é sempre uma responsabilidade enorme por [ter] este símbolo que trazemos ao peito», disse a jogadora do Sp. Braga em declarações aos jornalistas na Academia do Manchester City, onde a Seleção Nacional está concentrada.

Carole Costa, do Sp. Braga, é uma das jogadoras mais experientes da equipa das quinas, chegando a este torneio, aos 32 anos, metade deles como internacional e com 141 internacionalizações. Nesta época, foi eleita a melhor jogadora do campeonato português. «Foi uma época difícil, aliás como todas. A nossa liga está cada vez mais competitiva. Mas fico muito contente pela distinção. Acho que o prémio ficava bem entregue a qualquer jogadora do Benfica, por isso fico muito contente por tudo o que está a acontecer na minha vida», disse a defesa, que projetou ainda o jogo de estreia, no sábado, com a Suíça.

«Esperamos um jogo difícil, complicado, com jogadoras muito competitivas, a jogarem em ligas muito competitivas, como Alemanha, Espanha, Inglaterra, na própria Suíça, no Zurique, por isso são jogadoras que têm muita qualidade, mas nós vamos usar o nosso coletivo para conseguir vencer», afirmou.