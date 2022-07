A seleção da Noruega iniciou a participação no Europeu feminino com uma vitória convicente por 4-1 sobre a Irlanda do Norte.

Ao intervalo, as nórdicas, vencedoras das edições de 1987 e 1993, já venciam por 3-0, com golos de Blakstad (10m), Maanum (13m) e Graham Hansen, ao minuto 31 na conversão de um penálti.

A abrir a segunda parte, Julie Nelson reduziu a desvantagem da Irlanda do Norte, mas pouco depois, aos 54 minutos, Reiten assinou o 4-1 final para as norueguesas, que saltam para a liderança do Grupo A com o mesmo número de pontos da Inglaterra, que na véspera bateu a Áustria no jogo de abertura.