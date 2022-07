Caroline Graham Hansen foi eleita a figura do Noruega-Irlanda do Norte. Marcou um golo, mas a influência que teve em campo foi muito para além disso.

Brilhante na condução de bola, na leitura e na marcação dos tempos, a estrela da seleção nórdica é também uma das boas jogadoras do Barcelona, onde está desde 2019/20 e já conquistou mais de uma dezenas de títulos, entre os quais uma Liga dos Campeões e três campeonatos, tendo sido considerada, num ranking do jornal The Guardian, a quarta melhor jogadora de 2021.

Já era expectável que viesse a ser uma jogadora-chave da Noruega neste Europeu e o primeiro «cheirinho» está a confirmar essa tese.

Descrita pelas companheiras como «uma pensadora», escreveu nas notas do seu telemóvel os pensamentos mais profundos enquanto lutava contra as lesões nos joelhos, no Wolfsburgo, e utilizou-os depois como motivação no regresso. Fora de campo a jogadora de 27 anos prefere ficar fora dos holofotes, mas no relvado é claramente uma líder.

