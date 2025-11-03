O ASVEL, equipa de basquetebol francesa que tem Tony Parker como presidente, foi esta segunda-feira sancionada pela Euroliga por violar o Fair Play Financeiro. Mais especificamente, por ter uma folha salarial muito baixa.

O mínimo exigido pela maior competição europeia de basquetebol é de 5,84 milhões de euros. Um valor que apenas precisa de ser atingido até ao prazo final de inscrição de jogadores (fevereiro). Em setembro, a Liga Nacional de Basquete da França (LNB) divulgou que o ASVEL tinha uma verba de 4,6 milhões de euros.

A Euroliga criticou, portanto, a baixa folha salarial e exigiu que a mesma fosse aumentada para o valor mínimo. Esta sanção surge após a equipa de Lyon ter sido uma das que abriu a porta a uma expansão da NBA na Europa, algo que claramente iria entrar em conflito com a Euroliga.

Na altura do anúncio de Adam Silver, comissário da NBA, Tony Parker, antiga estrela dos San Antonio Spurs, comentou que a chegada da NBA a palcos europeus seria algo «inevitável».

«Nesses casos, a diferença entre a remuneração paga e o valor mínimo solicitado deve ser distribuída igualmente entre os jogadores com contrato profissional no elenco atual. Caso contrário, esse valor será considerado uma dívida não paga», escreveu a Euroliga através de um comunicado.