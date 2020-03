O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 37 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave que foi sorteada hoje, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Também não houve totalistas no segundo prémio, mas oito jogadores, incluindo um em Portugal, vão ser contemplados com o terceiro prémio, no valor de 48.887,16 euros, como pode ler no site da TVI24.



Esta informação não dispensa a consulta dos resultados oficiais do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.