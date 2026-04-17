A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 17 de abril, é composta pelos números 22 - 23 - 28 - 41 - 47 e pelas estrelas 6 e 8.

Em jogo está um jackpot de 132 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.