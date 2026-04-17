Euromilhões
Há 1h e 21min
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira
Em jogo está um jackpot de 132 milhões de euros
Em jogo está um jackpot de 132 milhões de euros
A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 17 de abril, é composta pelos números 22 - 23 - 28 - 41 - 47 e pelas estrelas 6 e 8.
Em jogo está um jackpot de 132 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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