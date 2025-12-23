A chave do Euromilhões desta terça-feira, 23 de dezembro, é composta pelos números 8, 26, 27, 29 e 44, com as estrelas 11 e 12.

Em jogo está um jackpot de 40 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.