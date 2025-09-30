A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 30 de setembro, é composta pelos números 3 - 8 - 15 - 17 - 48 e pelas estrelas 2 e 8.

Em jogo esteve um primeiro prémio de 17 milhões de euros que não foi atribuído, pelo que na próxima sexta-feira haverá jackpot de 29 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.