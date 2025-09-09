Euromilhões
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta terça-feira
Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros
A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de agosto, é composta pelos números 3 - 13 - 24 - 39 - 40 e pelas estrelas 2 e 8.
Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
