A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira é formada pelos números 7 - 8 - 25 - 31 - 45 e pelas estrelas 7 e 12.

Em jogo está um jackpot de 52 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.