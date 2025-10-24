Euromilhões
Há 34 min
Euromilhões: a chave que vale um jackpot de 52 milhões de euros
Os números e as estrela do sorteio desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira é formada pelos números 7 - 8 - 25 - 31 - 45 e pelas estrelas 7 e 12.
Em jogo está um jackpot de 52 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
