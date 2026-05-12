Euromilhões
Há 40 min
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta terça-feira
Em jogo estão 17 milhões de euros
Em jogo estão 17 milhões de euros
A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio, é composta pelos números 4 - 26 - 32 - 35 - 36 e pelas estrelas 5 e 7.
Em jogo está um jackpot de 17 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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