Euromilhões
Há 26 min
Euromilhões: a chave do sorteio desta terça-feira
Jackpot vale 61 milhões de euros em jogo
Jackpot vale 61 milhões de euros em jogo
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 17 de fevereiro, é composta pelos números 1 - 4 - 6 - 10 - 41 e as estrelas 5 e 12.
Em jogo está um jackpot de 61 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS