A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 17 de fevereiro, é composta pelos números 1 - 4 - 6 - 10 - 41 e as estrelas 5 e 12.

Em jogo está um jackpot de 61 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.