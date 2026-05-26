Euromilhões
Há 1h e 44min
Euromilhões: a chave do jackpot desta terça-feira
Primeiro prémio de 115 milhões de euros
Primeiro prémio de 115 milhões de euros
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 26 de maio de 2026, é composta pelos números 6 – 23 – 25 – 35 – 37 e pelas estrelas 6 e 12.
Em jogo está um jackpot de 115 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS