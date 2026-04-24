A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 24 de abril de 2026, é composta pelos números 25 – 26 – 30 – 40 – 45 e pelas estrelas 1 e 5.

Em jogo está um jackpot de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.