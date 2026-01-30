A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 30 de janeiro, é composta pelos números 14 - 18 - 31 - 35 - 46 e pelas estrelas 7 e 11.

Em jogo está um jackpot de 123 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.