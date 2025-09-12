Euromilhões
Há 41 min
Euromilhões: a chave que vale 30 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 12 de setembro, é composta pelos números 5 – 10 – 23 – 31 – 37 e pelas estrelas 3 e 11.
Em jogo está um jackpot de 30 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS