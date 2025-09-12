A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 12 de setembro, é composta pelos números 5 – 10 – 23 – 31 – 37 e pelas estrelas 3 e 11.

Em jogo está um jackpot de 30 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.