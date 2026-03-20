A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 20 de março de 2026, é composta pelos números 5 – 12 – 16 – 37 – 46 e pelas estrelas 8 e 10.

Em jogo está um jackpot de 39 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.