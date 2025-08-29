A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de agosto, é composta pelos números 6 – 9 – 10 – 13 – 37 e pelas estrelas 1 e 7.

Em jogo está um jackpot de 40 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.