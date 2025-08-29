Euromilhões
Há 21 min
Euromilhões: a chave que vale 40 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira.
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira.
A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de agosto, é composta pelos números 6 – 9 – 10 – 13 – 37 e pelas estrelas 1 e 7.
Em jogo está um jackpot de 40 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS