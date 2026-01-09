A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 9 de janeiro, é composta pelos números 1 – 7 – 10 – 26 – 34 e pelas estrelas 2 e 4.

Em jogo está um jackpot de 53 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.