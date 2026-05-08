A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de maio, é composta pelos números 2 – 17 – 19 – 34 – 37 e pelas estrelas 8 e 11.

Em jogo está um jackpot de 62 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.