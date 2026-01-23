Euromilhões
Euromilhões: a chave que vale 99 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 23 de janeiro, é composta pelos números 4 – 5 – 13 – 21 – 42 e pelas estrelas 3 e 10.
Em jogo está um jackpot de 99 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
