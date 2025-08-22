A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 22 de agosto, é composta pelos números 6 – 9 – 12 – 30 – 39 e pelas estrelas 4 e 10.

Em jogo está um jackpot de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.