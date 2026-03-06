A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 6 de março, é composta pelos números 15 – 16 – 19 – 28 - 37 e pelas estrelas 6 e 9.

Em jogo está um jackpot de 193 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.