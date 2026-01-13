A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 13 de janeiro, é composta pelos números 6 – 10 – 18 – 44 – 47 e pelas estrelas 2 e 10.

Em jogo está um jackpot de 64 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.