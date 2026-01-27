A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 27 de janeiro, é composta pelos números 4 – 23 – 42 – 43 – 47 e pelas estrelas 3 e 9.

Em jogo está um jackpot de 109 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.