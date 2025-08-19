Euromilhões
Há 9 min
Euromilhões: a chave que vale 250 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 19 de agosto, é composta pelos números 24 – 31 – 34 – 41 – 43 e pelas estrelas 6 e 8.
Em jogo está um jackpot máximo de 250 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
