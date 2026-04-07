A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 7 de abril, é composta pelos números 11 – 14 – 19 – 36 – 49 e pelas estrelas 6 e 7.

Em jogo está um jackpot de 92 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.