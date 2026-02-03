A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 30 de janeiro, é composta pelos números 26 - 27 - 28 - 34 - 37 e pelas estrelas 4 e 9.

Em jogo está um jackpot de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.