Euromilhões
Há 1h e 18min
Euromilhões: esta chave vale 26 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de junho, é composta pelos números 18 – 25 – 31 – 37 – 45 e pelas estrelas 4 e 9.
Em jogo está um jackpot de 26 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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