A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de junho, é composta pelos números 18 – 25 – 31 – 37 – 45 e pelas estrelas 4 e 9.

Em jogo está um jackpot de 26 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.