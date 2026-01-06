Euromilhões
Há 2h e 7min
Euromilhões: esta é a chave que vale 41 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 6 de janeiro, é composta pelos números 5 – 14 – 17 – 18 – 31 e pelas estrelas 10 e 12.
Em jogo está um jackpot de 41 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS