A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 6 de janeiro, é composta pelos números 5 – 14 – 17 – 18 – 31 e pelas estrelas 10 e 12.

Em jogo está um jackpot de 41 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.