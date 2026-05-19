Euromilhões
Há 48 min
Euromilhões: esta é a chave que vale 92 milhões de euros
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
Os números e as estrelas do sorteio desta terça-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 19 de maio de 2026, é composta pelos números 2 – 12 – 20 – 38 – 45 e pelas estrelas 2 e 5.
Em jogo está um jackpot de 92 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS