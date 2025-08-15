A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de agosto, é composta pelos números 13 - 30 - 35 - 36 e 40 e pelas estrelas 2 e 6.

Em jogo está um jackpot de 234 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.