Euromilhões: a chave que vale 234 milhões de euros
Com um prémio destes, todos os dias até ao resto da vida seriam feriados
A chave do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de agosto, é composta pelos números 13 - 30 - 35 - 36 e 40 e pelas estrelas 2 e 6.
Em jogo está um jackpot de 234 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
