A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 16 de janeiro, é composta pelos números 5 – 17 – 24 – 29 – 50 e pelas estrelas 5 e 10.

Em jogo está um jackpot de 77 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.