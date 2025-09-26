A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 26 de setembro, é composta pelos números 4, 17, 25, 28 e 44, e pelas estrelas 5 e 11.

Em jogo está um super jackpot de 130 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.