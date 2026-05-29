Euromilhões
Há 14 min
Euromilhões: a chave que um jackpot 105 milhões
Veja lá se não foi hoje o seu dia de sorte
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A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de maio, é composta pelos números 5 - 14 - 18 - 31 - 35 e pelas estrelas 2 e 12.
Em jogo está um jackpot de 105 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
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