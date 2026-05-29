A chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de maio, é composta pelos números 5 - 14 - 18 - 31 - 35 e pelas estrelas 2 e 12.

Em jogo está um jackpot de 105 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.