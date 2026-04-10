A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, dia 11 de abril, é composta pelos números 10 - 13 - 14 - 38 e 41 e pelas estrelas 6 e 9.

Em jogo está um jackpot de 105 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.