Euromilhões: a chave que vale um jackpot de 29 milhões
O resultado do sorteio desta sexta-feira
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, é composta pelos números 10 - 13 - 20 - 23 - 24 e pelas estrelas 6 e 11.
Em jogo está um jackpot de 29 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
