A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, é composta pelos números 10 - 13 - 20 - 23 - 24 e pelas estrelas 6 e 11.

Em jogo está um jackpot de 29 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.