A chave do Euromilhões desta terça-feira, 12 de agosto, é composta pelos números 18 - 28 - 42 - 46 e 48 e pelas estrelas 3 e 9.

O jackpot está cifrado em 214 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.

