Há mais um milionário no mundo: o primeiro prémio do Euromilhões, que foi sorteado esta terça-feira, saiu a um feliz apostador no Reino Unido.

Como foi o único a acertar na chave completa, arrecadou o valor total de 209 milhões de euros.

Na restante lista de premiados constam dois vencedores do segundo prémio, no valor de 516 mil euros. Pemiados em Portugal surgem apenas a partir do quarto lugar, tendo acertado quatro números e duas estrelas, o que lhe rendeu um prémio de 1.446 euros.

Recorde-se que a chave do Euromilhões desta terça-feira, que valia um jackpot de 209 milhões de euros, é formada pelo úmeros 12 - 14 - 27 - 44 - 50, e pelas estrelas: 4 - 12.