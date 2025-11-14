A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 14 de novembro, é composta pelos números 9 – 26 – 27 – 45 – 48 e pelas estrelas 8 e 9.

Em jogo está um jackpot de 123 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.