A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 24 de março de 2026, é composta pelos números 4 - 10 - 43 - 44 - 48 e pelas estrelas 2 e 4.

Em jogo está um jackpot de 63 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.