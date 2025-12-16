Euromilhoes
Euromilhões: a chave do sorteio desta terça-feira
Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros
A chave do Euromilhões desta terça-feira, 16 de dezembro, é composta pelos números 14, 16, 40, 41 e 44, com as estrelas 2 e 10.
Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
