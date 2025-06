Há um irlandês mais feliz do que todos os outros depois do maior prémio de sempre do Euromilhões, anunciado na terça-feira, ter saído naquele país, ao fim de quatro semanas consecutivas sem vencedor.

Um apostador único acertou nos cinco números e duas estrelas, arrecadando o chorudo prémio de 250 milhões de euros.

Para Portugal, de resto, não há grandes novidades, já que nem o segundo ou terceiro prémio saíram a apostas registadas por cá.

O melhor foi mesmo o quarto prémio, para quem acertou quatro estrelas e dois números, e que vale 1.298,59 de euros a nove apostadores registados em Portugal.

De referir que outros três apostadores registados no estrangeiro vão levar, cada um, 7.825.661,02 euros para casa, depois de terem conseguido o segundo prémio.

A chave do Euromilhões da passada terça-feira é composta pelos números 13 - 22 - 23 - 44 - 49 e pelas estrelas 3 e 5.