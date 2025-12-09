A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 9 de dezembro, é composta pelos números 2 - 8 - 13 - 29 e 49 e pelas estrelas 2 e 11.

Em jogo está um jackpot de 143 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa