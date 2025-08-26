Euromilhões
Há 1h e 53min
Euromilhões: a chave do sorteio desta terça-feira
Primeiro prémio de 26 milhões de euros
Primeiro prémio de 26 milhões de euros
A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 26 de agosto, é composta pelos números 2 – 14 – 38 – 42 – 45 e pelas estrelas 10 e 11.
Em jogo esteve um primeiro prémio de 26 milhões de euros que vai aumentar na sexta-feira para os 40 milhões.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS