A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 2 de dezembro, é composta pelos números 4 - 13 - 14 - 20 e 41 e pelas estrelas 6 e 12.

Em jogo, depois de na sexta-feira passada ter sido atribuído o jackpot de 178 milhões de euros, está um primeiro prémio de 17 milhões de euros

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.